Sverige får sin første kardinal

De fem nye kardinalene hører til i Spania, El Salvador og tre land der katolikkene utgjør en liten minoritet: Mali, Laos og Sverige.

Svenskene får dermed sin første kardinal, noe som kom brått på for både biskop Arborelius og den katolske kirken i Sverige.

– Det var en veldig, veldig stor overraskelse, selv om vi hadde våre forhåpninger. Biskopen er fantastisk glad og overrasket. Det er en utrolig ære, sier kommunikasjonsansvarlig Kristina Hellner i Stockholms katolske bispedømme.

Også Mali og Laos ligger i den katolske verdens periferi. Men valget av en svensk kardinal er spesielt overraskende ettersom Sverige har en så klar sekulær profil, mener statsviter Douglas Brommesson ved Lunds universitet.

– Men det er litt i tråd med pavens tankegang. Han har også tidligere utnevnt kardinaler i land som er fattige eller ligger langt fra Roma. Trolig er det en måte å få fram perspektiv fra andre typer land enn de som er klassisk katolske, sier Brommesson, som har forsket på den katolske kirkens rolle i internasjonal politikk.

De øvrige kardinalene som pave Frans utnevnte søndag, er Jean Zerbo fra Bamako i Mali, Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun fra Pakse i Laos, Juan Jose Omella fra Barcelona og Gregorio Rosa Chávez fra San Salvador.

– Deres opprinnelse, fra ulike deler av verden, er et uttrykk for kirkens universelle spredning over hele jordkloden, sa paven til flere tusen katolikker på Petersplassen søndag.

