Saudi-minister: Trump-problemer på hjemmebane har ingen betydning

– Definitivt ikke. Vårt forhold er med USA og landet har i dag en flott ledelse. Vi er svært oppmuntret av posisjonen som Trump-administrasjonen har tatt, sier energi-, industri- og oljeminister Khalid al-Falih til AFP på sidelinjene av den hektiske møtevirksomheten i Riyadh søndag.

Trump er nå på en åtte dager lang utenlandsreise – et avbrekk fra det hjemlige kjøret der kritikken mot ham hagler hver dag i forbindelse med Russland-granskingen.

I Saudi-Arabia er man glad for Trumps engasjement for Midtøsten-regionen, etter å ha vært skuffet over det man oppfatter som forgjengeren Barack Obamas mer distanserte linje i favør av Iran.

Trump og kong Salman skrev lørdag under på en avtale om å styrke samarbeid innen forsvar, økonomi og andre områder.

– Dette var en virkelig historisk dag i forholdet mellom Saudi-Arabia og USA. Vi mener dette er et vendepunkt i forholdet mellom USA og den arabiske og muslimske verden, sa utenriksminister Adel al-Jubeir på en pressekonferanse med sin amerikanske motpart Rex Tillerson.

