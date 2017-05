Norge gir nye millioner til kolerabekjempelse i Jemen

– Kolerautbruddet i Jemen kommer på toppen av en væpnet konflikt og sultkrise som rammer store deler av befolkningen. Norge øker derfor den humanitære støtten til Jemen med 10 millioner kroner og vil fortløpende vurdere utviklingen fremover, sier utenriksminister Børge Brende (H) i en pressemelding.

Antall mistenkte tilfeller av kolera har mer enn fordoblet seg i landet de siste fem dagene, opplyser Leger Uten Grenser. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er trolig 23.500 mennesker rammet av kolera, og myndighetene sier sykdommen har spredt seg til 18 av landets 22 provinser. Over 200 personer har dødd av sykdommen, ifølge WHO.

Brende sier at dersom ikke det settes inn snarlige tiltak for å stanse spredningen, så kan det utvikle seg til et landsdekkende utbrudd.

– Det vil få katastrofale følger for en allerede hardt rammet befolkning, sier Brende.

Halvparten av Jemens sykehus og helsestasjoner er satt ut av funksjon i løpet av den to år lange borgerkrigen.

Norge økte i år støtten til Jemen til 212 millioner kroner, nærmere 100 millioner kroner mer enn i fjor. Den nye støtten kommer i tillegg til det.

Den norske støtten kanaliseres via flere FN-organisasjoner, Røde Kors-bevegelsen og humanitære organisasjoner som samarbeider med lokale partnere i Jemen. Norge bidrar også gjennom Verdensbanken, FNs nødhjelpsfond CERF og fondet for utdanning i krise og konflikt – Education Cannot Wait.

