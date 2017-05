Ingen spor etter bortført finsk hjelpearbeider i Kabul

Ifølge en talsmann for det afghanske innenriksdepartementet, Najib Danish, slo angriperne til rett før midnatt lørdag kveld.

Ifølge den afghanske avisen Tolo News, ble sikkerhetsvakten knivstukket og drept, før angriperne tok seg opp i andre etasje på huset, skjøt og drepte den tyske kvinnen og bortførte den finske kvinnen.

Kristen organisasjon

Gjestehuset var leid av den kristne hjelpeorganisasjonen Operation Mercy, som har sitt hovedkvarter i Sverige.

Den tyske kvinnen som ble drept, hadde bodd i Afghanistan i over ti år og begynte å arbeide for Operation Mercy i 2011, opplyser hjelpeorganisasjonen.

Den bortførte finske kvinnen hadde bare vært i Afghanistan i tre måneder. Hun skulle etter planen overta som nestleder for organisasjonen og holdt på med språkstudier.

Betaler ikke

En talsmann for det finske utenriksdepartementet, Pasi Tuominen, ønsker ikke å svare på spørsmål om man vet hvem som sto bak angrepet og bortføringen.

– Det er et spørsmål om kvinnens sikkerhet og beskyttelsen av hennes integritet. Det viktigste nå er å få henne frigitt.

Talsmannen understreker at Finland har som prinsipp å ikke betale løsepenger for bortførte statsborgere.

– Det er i tråd med vanlig vestlig praksis, sier han.

Skjulte seg

Sikkerhetskilder i Kabul opplyser at det også befant seg en nederlandsk kvinne i huset, men at hun greide å skjule seg for angriperne.

Naboer til gjestehuset sier til Tolo News at det bodde minst fem utlendinger i huset, og at de alle snakket dari og oppførte seg vennlig mot folk i området.

– De hadde leid huset. De pleide å reise ut om morgenen, og kom hjem i femtiden. De var kledd i våre tradisjonelle klær og kvinnene bar skaut. De bar ikke våpen og det var to vakter hos dem, forteller naboen Abdul Jalil.

Rykter om misjonærvirksomhet

Ifølge andre naboer gikk det rykter om at utlendingene i huset egentlig var kristne misjonærer.

Operation Mercy opplyser på sin nettside at de i over 20 år har drevet hjelpearbeid blant fattige og marginaliserte i Sentral-Asia, Midtøsten og Nord-Afrika, først og fremst rettet mot kvinner og barn.

Organisasjonen opplyser videre at de har fem hovedprioriteter i sitt arbeid, og setter bønn og velsignelse øverst på lista.

