Rakett skutt ned nær Saudi-Arabias hovedstad

Luftforsvarssystemer har «avskåret en rakett som ble sendt opp av houthi-opprørere over et ubefolket område», opplyser den Saudi-ledede koalisjonen i en pressemelding. Raketten skal ha blitt skutt ned 180 kilometer sørvest for Riyadh.

Dette er det lengste en rakett fra opprørerne i Jemen har nådd siden de begynte gjengjeldelsesangrep mot Saudi-Arabia for to år siden. Opprørerne sender både kortdistanseraketter og ved sjeldne anledninger ballistiske raketter som kan gå lenger over grensen til nabolandet i sør. Angrepene kommer som regel i etterkant av koalisjonens luftangrep mot opprørere i Jemen.

En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført over 90.000 flyangrep mot mål i landet siden og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

(©NTB)