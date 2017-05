Pelosi vil ikke oppfordre til riksrettsdebatt

Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, sier Trump har gjort seg selv «svært personlig sårbar». Hun viser til at Trump angivelig skal ha bedt tidligere FBI-sjef James Comey skrinlegge etterforskningen av Trumps avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Flere politikere fra Demokratene i Representantenes hus, samt liberale grupper, mener Trump må stilles for riksrett. Men Pelosi sier i et intervju med AP at hun verken vil oppfordre til eller fraråde en slik debatt.

– Jeg kaster ikke bensin på bålet i riksrett-debatter, sier Pelosi som har sittet tre tiår i Kongressen.

– Men politikerne må gjøre det de skal gjøre, og deres velgere mener presidentens oppførsel er forferdelig, sier Pelosi.

Hun stiller imidlertid spørsmål ved hvorvidt Trump er egnet til å være president, og sier at «personen som skal stille Donald Trump for riksrett er Donald Trump».

Trumps omtale av Comey som en «skrulling» er enda en grunn til å tro at Trump ikke respekterer sin rolle som president, uttaler Pelosi.

Hun nekter å svare på om hun mener Trump er åndsfrisk.

– Jeg håper han er det, men jeg kan ikke snakke om det. Det finnes mange mennesker som jeg respekterer og som mener han ikke er ved sine fulle fem, men jeg kommer ikke til å uttale meg om det. Jeg har ikke hatt mye med ham å gjøre, sier Pelosi.

(©NTB)