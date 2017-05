Brasils president krever stans i korrupsjonsgransking

Temer hevder lydopptaket der han tilsynelatende diskuterer utbetalinger av bestikkelser til en fengslet politiker, er manipulert.

Temer har vært under voldsomt press siden lydopptaket dukket opp onsdag. Skandalen har utløst krav om at Temer enten stilles for riksrett eller går av.

Fredag besluttet høyesterett å åpne en formell etterforskning av presidenten. Samtidig anklaget Brasils riksadvokat Temer for korrupsjon og inngripen i rettsvesenet.

– Jeg kommer til å fortsette å lede regjeringen, sa Temer i en fjernsynssendt opptreden lørdag.

Han kalte det skjulte lydopptaket for fabrikkert og insisterte på at han er nødt til å fortsette som Brasils president for å gjennomføre viktige økonomiske sparereformer.

Riksadvokat Rodrigo Janot har anklaget Temer for å forsøke å stanse den massive korrupsjonsetterforskningen kjent som operasjon Lava Jato (bilvask). Skandalen har lenge rystet Brasil, og involverer en rekke toppolitikere, store selskaper som den statlige oljekjempen Petrobras og massive pengesummer.

En lang rekke politikere er enten tiltalt eller mistenkt for å ha tatt imot bestikkelser eller begått underslag. I april ble det kjent at åtte av Temers statsråder etterforskes for korrupsjon.

