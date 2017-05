Militærkilde: Over 140 drept i angrep mot flybase i Libya

FN-utsending Martin Kobler slo tidligere fredag alarm etter angrepet, som skjedde på Brak al-Shati-basen dagen før.

– Jeg er opprørt over rapportene om betydelige antall drepte og sårede, inkludert sivile, samt rapporter om utenomrettslige henrettelser som kan ha funnet sted, sier Kobler i en uttalelse.

Det var medlemmer av militsen Tredje styrke, som er lojal til den FN-støttede samlingsregjeringen i landet, som gikk til angrep torsdag. Angrepet var rettet mot en flybase som brukes av opprørsgeneralen Khalifa Haftars selverklærte Libyas nasjonalhær (LNA).

Fordømmelser

Det finnes ingen uavhengige anslag på hvor mange som ble drept, men libyske medier melder om minst 60 døde.

Nyhetsbyrået AFP siterer fredag kveld LNA-talsmann Ahmad al-Mesmari, som sier minst 141 mennesker ble drept. De fleste av ofrene var soldater som kjemper for Haftar, men sivile som jobbet på flybasen, ble også drept. Ifølge Mesmari ble det også utført rene likvideringer under angrepet.

Samlingsregjeringen fordømmer angrepet og sier i en uttalelse fredag kveld at en granskingskommisjon er opprettet for å etterforske angrepet. Regjeringens forsvarsminister og sjefen for Tredje styrke er suspendert inntil videre, heter det.

Erobret oljeterminaler

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Landet har i dag tre rivaliserende regjeringer og to nasjonalforsamlinger. Den FN-støttede regjeringen i hovedstaden Tripoli, som ledes av statsminister Fayez Serraj, ble utnevnt i mars 2016 og støttes av EU og USA. Den anerkjennes ikke av nasjonalforsamlingen, som har tilhold i havnebyen Tobruk, som Haftars styrker kontrollerer helt øst i landet.

Haftars militssoldater erobret tidligere i vår flere oljeterminaler som var kontrollert av en lokal islamistisk milits. Haftar støttes av blant andre Russland og Egypt.

