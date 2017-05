Donald Trump på vei til utlandet

Presidentflyet Air Force One tok av med paret fra basen i Maryland fredag ettermiddag lokal tid.

Planen er at de skal tilbakelegge over 25.000 kilometer på åtte dager under den ambisiøse rundreisen, som utgjør president Trumps internasjonale debut.

Trump og kona skal først lande i Saudi-Arabia, før turen går videre til Israel, Palestina, Vatikanstaten, Belgia og Italia.

På hjemmebane etterlater presidenten seg en svulmende skandale, der det er stadig utvikling i granskingene av Trumps Russland-forbindelser.

En særskilt utfordring for presidentens utenlandsreise er at Trumps administrasjon ennå ikke har tatt stilling i sentrale spørsmål, deriblant strategien i kampen mot IS og USAs rolle i Parisavtalen.

(©NTB)