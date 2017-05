Brasils riksadvokat: Temer prøvde å påvirke korrupsjonssak

Temer og senator Aécio Neves er blant flere som forsøkte å hindre etterforskningen av operasjon «Lava Jato» (bilvask), opplyser riksadvokat Rodrigo Janot fredag.

Operasjon «Lava Jato» involverer en rekke toppolitikere. I april ble det kjent at åtte av Temers statsråder etterforskes for korrupsjon i saken.

Neves, som nesten vant presidentvalget i 2014 og som har planlagt å stille på nytt i 2018, er en nær alliert av Temer. Neves avviser å ha gjort noe galt.

Temer uttalte selv torsdag at han ikke kommer til å gå av, til tross for økende press som følge av korrupsjonssaken, og til tross for anklager om at han ifølge et lydopptak godkjente bestikkelser til en korrupt politiker.

Avisen O Globo skrev denne uken at det foreligger lydopptak av Temer der han diskuterte bestikkelser. Formålet skal ha vært å hindre den fengslede tidligere lederen av underhuset, Eduardo Cunha, i å avsløre hemmeligheter om en massiv korrupsjonsskandale. Cunha ble i mars dømt til 15 års fengsel for korrupsjon.

Temer avviser alle anklager. Han har tatt til orde for rask etterforskning og har langet ut med kritikk mot dem som han mener på ulovlig vis gjorde lydopptaket.

