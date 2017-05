Assange sier han ikke kommer til å tilgi

– Anholdt i sju år uten tiltale, mens mine barn vokste opp og mitt navn ble krenket. Jeg verken tilgir eller glemmer, skrev han på Twitter fredag, etter at svensk påtalemyndighet hadde kunngjort at voldtektsetterforskningen mot ham stanses.

Assange søkte tilhold i Ecuadors ambassade i London i 2012, der han ennå oppholder seg.

Et FN-panel slo i februar i fjor fast at Assange er utsatt for vilkårlig frihetsberøvelse og ba britiske og svenske myndigheter gi ham friheten tilbake. Sverige og Storbritannia avviste FN-rapporten og argumenterte med at Assange oppholdt seg frivillig i ambassaden.

