Advokaten til kvinne som anmeldte Assange: – En skandale

Bevisene burde ha blitt prøvet i en domstol, sier bistandsadvokat Elisabeth Massi Fritz i en uttalelse fredag. Hun representerer en av de to svenske kvinnene som hevder at Assange forgrep seg på dem i 2010.

–En rettssak for dem som er blitt utsatt for voldtekt, er veldig viktig, og det er også muligheten til å få oppreisning, sier hun.

Hun opplyser at klienten er i sjokk over nyheten om at påtaleleder Marianne Ny har besluttet å stanse den svenske etterforskningen av Assange, og dermed trekke tilbake arrestordren på ham.

–Det er en skandale at en mistenkt voldtektsmann kan rømme fra retten og rettssalene. Min klient er i sjokk, og ingen beslutning om å avslutte saken kan få henne til å endre på at Assange har utsatt henne for en voldtekt, sier advokaten.

