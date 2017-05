Trumps team skal ha visst om etterforskning av Flynn

Ifølge to kilder New York Times har snakket med, fortalte Flynn president Donald Trumps overgangsteam at han ble etterforsket av føderale myndigheter for å ha jobbet i hemmelighet som lobbyist for Tyrkia. Dette skal ha skjedd før Donald Trump ble innsatt som president.

Til tross for dette fikk Flynn stillingen som sikkerhetsrådgiver, som ga ham tilgang til topphemmelig amerikansk etterretning.

Flynn fikk sparken under en måned etter han begynte i jobben. Bakgrunnen var at han ga uriktige opplysninger til visepresident Mike Pence om sin kontakt med Russlands ambassadør.

