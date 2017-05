Trump starter prosessen for reforhandling av NAFTA

USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer har sendt et brev til kongressledere om saken. Brevet utgjør startskuddet for 90 dager med konsultasjoner med de folkevalgte om hvordan frihandelsavtalen skal revideres.

Under valgkampen kalte Trump NAFTA for en katastrofe. I april uttalte flere kilder i Det hvite hus at Trump var rede til å trekke USA ut av avtalen. Men bare timer senere snudde presidenten og sa at han først vil satse på å reforhandle NAFTA.

– Vi kommer til gi reforhandling en god, solid sjanse, sier Lighthizer, som selv er en kjent kritiker av frihandel.

Trumps handelsrepresentant uttaler torsdag videre at den 23 år gamle NAFTA-avtalen trenger å gi bedre beskyttelse til amerikanske fabrikkarbeidere, samt gjenspeile teknologiske nyvinninger.

(©NTB)