Trump: Venezuela-krisen er en skam for menneskeheten

Trump mottok torsdag Colombias president Juan Manuel Santos i Det hvite hus. Blant samtaletemaene var Colomias naboland.

– Vi diskuterte Venezuela og den svært fæle situasjonen der, som vi ser i mediene. Stabilitet er i beste felles interesse for vår verdensdel, og vi skal derfor jobbe sammen med Colombia og andre land for å håndtere Venezuela-problemet, sa Trump på en felles pressekonferanse med Santos.

– Fra et humanitært ståsted er dette ulikt alt annet vi har sett på lenge, sa Trump.

Trump kalte krisen i Venezuela «en skam for menneskeheten».

– Folk har ikke nok penger til å spise. Folk har ikke mat. Det er omfattende vold. Og vi skal gjøre alt som er i vår makt, og vi skal samarbeide for å gjøre det som trengs for å ordne dette. Det som skjer er virkelig en skam for menneskeheten, sa Trump.

(©NTB)