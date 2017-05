Tidligere CIA-direktør skal vitne i Russland-høring

Brennan skal møte i en åpen høring tirsdag i neste uke, kunngjorde komiteen torsdag ettermiddag.

Før Brennan ble byttet ut i januar, rettet han kraftig kritikk mot påtroppende president Donald Trump. Blant annet mente Brennan at Trump ikke riktig forstår hvilken trussel Russland utgjør for USA.

CIA-sjefen uttalte dessuten at Trumps «preik og tvitring» ikke er i nasjonens interesse. Kort tid etter at Trump ble innsatt som president og Brennan gikk av, langet sistnevnte ut mot Trumps oppførsel under et besøk i CIAs hovedkvarter.

Forholdet mellom Trump og etterretningstjenesten ble kjølig da Trump i fjor anklaget CIA for å ha lekket ubekreftede påstander om at Russland satt på sensitive opplysninger om presidentkandidaten.

CIA mener også at russiske myndigheter sto bak hacking i et forsøk på å påvirke valget i Trumps favør.

Representantenes hus i Kongressen besluttet i januar å granske den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget. Også FBI og Senatets etterretningskomité etterforsker Russlands innblanding i valget.

