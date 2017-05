Rosenstein sier han visste Comey ville få sparken

Denne opplysningen er viderebrakt av den demokratiske senatoren Claire McCaskill fra Missouri, etter at hun deltok på et møte bak lukkede dører der Rosenstein informerte senatorene om saken.

Det hvite hus viste i forrige uke til et notat fra Rosenstein som grunnlag for at han ga Comey sparken. I notatet kritiserte Rosenstein Comeys håndtering av epost-granskingen av Hillary Clinton.

Trump har sagt at han kom til å gi Comey sparken uansett, uavhengig av notatet. McCaskills opplysninger torsdag styrker dermed det Trump har sagt.

– Rosenstein vedkjente seg at han visste at Comey kom til å få sparken, før Rosenstein skrev notatet, sa hun.

