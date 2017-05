Nigeria: 15 år gammel jente rømte fra Boko Haram

Den nigerianske presidentens kontor kunngjorde onsdag kveld at ei 15 år gammel jente ble funnet av nigerianske soldater idet hun hadde rømt fra Boko Haram.

En talsmann for visepresident Yemi Osinbajo tvitret senere at det dreier seg om en ungdomsskoleelev fra «Chibok-samfunnet». Til nyhetsbyrået AFP utdyper han torsdag at 15-åringen ikke var «blant de 219".

I Nigerias skolesystem er ungdomsskolen for elever mellom 10 og 15 år. De 276 jentene som ble bortført fra Chibok delstaten Borno i april 2014, gikk i et høyere klassetrinn. 57 av dem rømte kort tid etter bortføringen, mens ytterligere 106 jenter siden har blitt funnet, berget eller sluppet fri fra den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram.

Blant dem er de 82 som tidligere denne måneden slapp fri som følge av en byttehandel der nigerianske myndigheter slapp fri fem Boko Haram-ekstremister.

I oktober i fjor ble 21 jenter satt fri etter at Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) fikk forhandlet fram en avtale.

Over 100 Chibok-jenter holdes fortsatt fanget av ekstremistgruppen.

