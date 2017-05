Nedgang på børsene i Asia og Europa

Japans Nikkei 225-indeks sank 1,4 prosent, og også andre asiatiske børser registrerte fall ved stengetid.

– Markedets hovedfokus akkurat nå er den politiske usikkerheten knyttet til Trumps påstander, ikke økonomiske forutsetninger, sier Toshihko Sakai ved selskapet Mitsubishi UFJ Trust and Banking i Tokyo.

USAs president Donald Trump prøvde angivelig å be tidligere FBI-sjef James Comey stanse etterforskningen av USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Det hvite hus har benektet påstanden.

– President Trump har ikke gjort mye ennå, men de økonomiske planene hans utsettes. Folk selger aksjer, kjøper obligasjoner og selger dollaren, sier Sakai.

Muligheten for en amerikansk renteøkning i juni nevnes også som et usikkerhetsmoment i markedene.

Kort tid etter at de europeiske børsene åpnet torsdag, hadde den britiske indeksen FTSE 100 falt 0,5 prosent, mens CAC 40 i Paris sank 0,4 prosent. En halvtime etter at Oslo Børs åpnet, hadde hovedindeksen falt 1,16 prosent.

Onsdag ble New York-børsen påført sitt største tap på en enkelt dag siden september i fjor. Dow Jones-indeksen falt onsdag 1,8 prosent. Også der skal forklaringen være at investorer i økende grad er bekymret som følge av motgangen for Trump i forbindelse med FBI-granskingen.

