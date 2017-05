Nederlands konge flyr regelmessig for KLM

Den 50 år gamle kongen er utdannet pilot, og i et intervju med avisa De Telegraaf avslører han at han regelmessig sitter bak spakene på KLMs flyginger.

– Det viktigste for meg er at jeg har en hobby som krever full konsentrasjon. Du har flyet, passasjerene og personalet. Det har du ansvar for. Du kan ikke ta problemene fra bakken med deg i lufta, sier kongen.

Kongen er alltid andrepilot, og forteller at han ofte hilser på passasjerene over høyttaleren.

– Fordelen er at jeg alltid kan ønske folk hjertelig velkommen i personalet og kapteinenes navn. Så jeg trenger ikke si mitt eget navn, sier Willem-Alexander.

