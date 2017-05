NATO inn i kampen mot WannaCry 

- NATO sendte sist fredag ut en advarsel til alle allierte etter angrepet vi så med utpressingsprogramvare. Vi delte advarselen med EU, og EU delte sin informasjon om angrepet med NATO, forteller NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Han mener dette bare er ett eksempel på hvordan samarbeid mellom EU og NATO kan bære frukt.

- Nylig har vi også gitt det europeiske knutepunktet for datasikkerhet tilgang til NATOs plattform for deling av informasjon om skadelig programvare. Det gjør at NATO og EU kan dele informasjon i sanntid om dataangrep som det vi så forrige helg, sier Stoltenberg.

Han understreker at digitale trusler må tas på alvor.

- I fjor ble NATO rammet av i snitt 500 dataangrep hver måned. Det er en økning på 60 prosent fra året i forveien, sier han.

Windows-maskiner verden rundt ble forrige helg låst av et løsepengevirus kalt WannaCry. Brukerne ble presset for penger for å få tilgang til datamaskinene igjen.

