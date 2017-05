Mange sivile drept i IS-angrep i Syria

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at over 50 mennesker ble drept i to angrep mot landsbyer som kontrolleres av regimet.

Blant ofrene er 15 sivile og 27 regimetro krigere, opplyser SOHR. Ytterligere ti lik er ennå ikke identifisert. I tillegg mistet den ytterliggående islamistgruppa IS minst 15 krigere under angrepet torsdag, ifølge SOHR.

Også statskontrollerte medier i Syria melder om minst 15 drepte sivile.

(©NTB)