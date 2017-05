Ingen Trump-kritikk fra NATO-sjefen 

Stoltenberg ble torsdag konfrontert med opplysningene om at USAs president Donald Trump kan ha lekket hemmelig etterretningsinformasjon under et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.

– Jeg setter pris på samarbeidet vi har i NATO for deling av informasjon. Jeg er fullstendig overbevist om at alle allierte er i stand til å dele og håndtere slik informasjon på en god måte. Det har vi sett i mange år, svarte Stoltenberg.

Ifølge ham har NATO styrket sin kapasitet på feltet den siste tida. For kort tid siden opprettet NATO også en ny etterretningsavdeling.

