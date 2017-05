Etterretningskomité venter på svar fra Flynn

– Vi må finne ut hva neste skritt eventuelt blir, sa komiteens leder Richard Burr til reportere i Washington torsdag.

Republikaneren Burr sa da at han var blitt informert av en advokat for Flynn om at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren ikke kommer til å etterkomme kravet fra komiteen om å utlevere private dokumenter.

Men mer enn en time senere kom det en uttalelse fra etterretningskomiteen der Burrs informasjon korrigeres. Komiteen har så langt ikke fått noe svar fra Flynns advokat, heter det i meldingen.

Flynn måtte trekke seg i februar etter avsløringer om kontakt med russiske myndigheter.

