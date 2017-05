Én drept og 22 skadd av bilist på fortau i New York

– Basert på informasjon vi har på nåværende tidspunkt, er det ingen indikasjoner på at dette var en terrorhandling. Men når det er sagt, vi forsterker nå politiets tilstedeværelse ved viktige severdigheter i byen, sa New Yorks ordfører Bill de Blasio på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Han opplyser at bilføreren er en 26 år gammel mann fra Bronx i New York som tidligere har tjenestegjort i den amerikanske marinen. 26-åringen har kriminelt rulleblad, opplyste ordføreren.

– Den 26 år gamle amerikanske statsborgeren Richard Rojas fra Bronx er pågrepet. Han er tidligere straffedømt og har to tilfeller av kjøring i ruspåvirket tilstand på rullebladet, sa New Yorks politimester James O'Neill på pressekonferansen.

Sjåføren ble raskt tatt hånd om og skal promilletestes, opplyste politisjefen.

En død og 22 skadd

O'Neill forteller om hendelsesforløpet:

– Klokken 11.55 kjørte en bil i høy fart langs fortauet fra 44th Street til 45th Street og rammet en rekke fotgjengere. Bilen stanset på et hjørne da den kolliderte med sperringer, sa politimesteren.

Både ordføreren, politiet og brannvesenet opplyser at en kvinne på 18 år mistet livet da hun ble kjørt ned av bilen. 22 personer er skadd.

– Fire av dem er kritisk skadd, men utenfor livsfare fordi de ble sendt raskt til sykehus. Tre andre er alvorlig skadd, men ikke kritisk. 15 er lettere skadd, sa New Yorks brannmester Daniel Nigro på pressekonferansen.

Bilder viser en rød bil som står med to av hjulene over bakken, inntil en lyktestolpe og barrierer som skal hindre kjøretøy i å ta seg opp på fortauet. Bilens panser og frontparti var sammentrykt. Times Square er et svært populært turistområde, nær Broadway.

Kaotisk

Fjernsynsbilder fra CBS New York Television viser politibetjenter som tar med seg bilføreren og plasserer ham i en politibil. Føreren var kledd i en svart T-skjorte.

Den første meldingen om hendelsen kom via en kunngjøring i bygningen som huser nyhetsbyrået Reuters' hovedkvarter i New York i nærheten av Times Square. Et øyenvitne opplyste da til byrået at minst ti personer lå på bakken.

Øyevitner sier til Reuters at kjøretøyet kjørte imot trafikkretningen og opp på fortauet. Sko lå spredt utover fortauet og en person var dekket av et blodig teppe, forteller et øyevitne.

Saken blir nå etterforsket av New York-politiet i samarbeid med FBI.

(©NTB)