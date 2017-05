– USAs toppdiplomat i Midtøsten går av

– Det var hans egen avgjørelse. Det har ikke vært noen uoverenskomster. Det er ingen historie her, annet enn nok en erfaren regjeringsansatt med skikkelig kompetanse som slutter, sier en av de tre myndighetskildene Reuters har snakket med.

Jones har bred erfaring med Midtøsten etter å ha vært USAs ambassadør til Irak og Jordan. Han har fortalt kolleger at han har tatt avgjørelsen selv, og at han ikke har blitt skjøvet ut eller blitt bedt om å forlate departementet.

En talsmann for utenriksdepartementet bekrefter at Jones går av grunnet personlige årsaker, for å starte en ny karriere.

Det var Jones som mandag la frem anklager om at Assad-regimet i Syria har drept tusenvis av innsatte i et fengsel ved Damaskus og brent likene i et krematorium. FN sier de blir hindret av Syria i å undersøke påstanden.

