Washington Post: Trump skal ha delt hemmelig informasjon om IS med Russland

Det var i et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og ambassadør Sergej Kisljak i Det hvite hus i forrige uke at Trump skal ha delt hemmeligstemplet informasjon om IS.

Ifølge avisen skal informasjonen som Trump delte komme fra et så sensitivt hold at allierte ikke har mottatt denne informasjonen. Den skal komme fra en kilde som har tilgang til innsiden av IS' operasjoner, og ifølge kilder avisen har snakket med, delte Trump denne informasjonen uten tillatelse og kan nå ha satt forholdet til kilden på spill.

Minimere skaden

Ifølge avisen skal Central Intelligence Agency (CIA) og National Security Agency (NSA) ha blitt kontaktet etter møtet for å minimere skaden.

Trump har imidlertid bred autorisasjon til å frigi hemmeligstemplet informasjon, så det er lite trolig at han har brutt noen lov, fortsetter avisen.

– Presidenten og utenriksministeren delte informasjon om terrororganisasjoner som inkluderte trusler på fly. Det ble ikke på noe tidspunkt diskutert etterretningskilder eller metoder, og ingen hemmelige militære operasjoner ble avslørt, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster.

Reaksjoner

Flere amerikanske embetsmenn reagerer og sier det er bekymringsfullt at Trump lekker informasjon som kan risikere at USA og deres allierte brenner broer til kilder på innsiden av ekstremistgruppa.

–Trump synes å være veldig dumdristig og forstår ikke alvorlighetsgraden i ting han har med å gjøre, spesielt når det handler om etterretning og nasjonal sikkerhet, sier en tidligere embetsmann.

Ifølge en kilde som skal ha hatt innsyn til møtet, skal Trump ha delt informasjon som de har fått gjennom spionasje fra en viktig partner. Han delte ikke metoder, men forklarte hvordan IS var etter elementer i en spesifikk plan og hvor mye skade et slikt angrep kan gjøre. Det mest alarmerende, ifølge kilder, var at han skal ha avslørt hvilken by denne hemmelige kilden fikk informasjonen sin fra. Ifølge kilden var dette problematisk, fordi da kan Russland identifisere kilden eller etterretningskapasiteten de har der.

