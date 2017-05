Ukraina blokkerer Russlands mest populære sosiale medier

Mediene som er blokkert, er VK, som kalles Russlands Facebook og tidligere het VKontakte, og den ukrainske versjonen av søkemotoren Yandex. I tillegg er tilgangen til eposttjenesten Mail-ru og nettverket Odnoklassniki sperret.

Beslutningen førte umiddelbart til protester fra ukrainske internettbrukere og tilhengere av ytringsfrihet, i tillegg til Russland.

Talsmann for den russiske regjeringen, Dmitrij Peskov, kalte beslutningen enda et uttrykk for Ukrainas uvennlige og kortsynte politikk overfor Russland.

Kritikere peker på det ironiske i at Ukrainas president Petro Porosjenko selv er en ivrig bruker av to av de blokkerte nettverkene. Men han lover å slette sine kontoer og kaller vedtaket en passelig reaksjon mot Russlands «hybrid-krigføring» gjennom internett.

Blokkeringen av VK blir særlig smertefullt for russisktalende som forsøker å overleve i konfliktsonene i Øst-Ukraina.

– VK blir flittig brukt av sivile i øst til å samle informasjon, vite hvor humanitær bistand er å finne og snakke med slektninger, sier Aric Toler i forskningsnettverket Bellingcat.

