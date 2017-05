Trump og Erdogan knyttet vennskapsbånd til tross for USA-støtte i Syria

Erdogan kom til Washington med en liste med klager, hvor nøkkelpunktene mest sannsynlig var den amerikanske våpenstøtten til De syriske demokratiske styrkene (SDF), og tilstedeværelsen av Erdogans erkefiende, Fethullah Gülen, i USA.

Samtidig ønsket de å diskutere uenigheter og fornye en nøkkelallianse mellom NATOs ledende makt og dets største muslimske medlem i deres felles kamp mot IS i Syria og Irak.

- Uslåelig forhold

– Det er helt uakseptabelt å ta hensyn til YPG som samarbeidspartnere i regionen, og vi strekker oss nå mot en global avtale, sier Erdogan, med henvisning til YPG, som er SDFs dominerende gruppe, i Syria.

– På samme måte må vi aldri tillate de gruppene som ønsker å forandre etniske eller religiøse strukturer i regionen å bruke terrorisme som påskudd, fortsetter han.

Etter møtet sa Trump at det amerikansk-tyrkiske forholdet vil være uslåelig i kampen mot terrorisme. Han hyllet Tyrkia og lovet at «i dag står vi overfor en ny fiende i kampen mot terrorisme, og igjen søker vi å møte denne trusselen sammen».

Uenighet om SDF

USA og Tyrkia er i bitter strid med tanke på at amerikanerne støtter SDF. Gruppen består av kurdiske og arabiske krigere, og er dominert av gruppa YPG, som Tyrkia oppfatter som en forlenget arm av PKK, som står på flere lands terrorliste.

Mens presidentene utvekslet varme ord om hverandre, gjorde Erdogan det igjen klart at han aldri vil akseptere et autonomt YPG-ledet kurdisk område i Syria, og at han hadde uttrykt sin forventning om at USA overgir Gülen.

Etter møtet sto arbeidslunsj med USAs statsminister Rex Tillerson på menyen, for å grave dypere inn i problemene.

