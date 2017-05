Tenåringsjente funnet skyldig i terrorplaner i Danmark

Rettslokalet i Holbæk på Sjælland var stappfullt da den enstemmige kjennelsen ble lest opp tirsdag. Nå gjenstår straffeutmålingen. Påtalemyndigheten mener jenta bør dømmes til forvaring på ubestemt tid i stedet for fengselsstraff.

Aktoratet viser til en psykologisk utredning der jenta beskrives som en psykisk ustabil og usikker person med store identitetsproblemer.

Dansk rettsvesen har aldri tidligere dømt en så ung og tidligere ustraffet person til forvaring på ubestemt tid. Men rettspsykiatere er ikke i tvil om at 17-åringen er så farlig at samfunnet bør skjermes mot henne.

Tyrkia-reise

Jenta ble ifølge dommen radikalisert i løpet av kort tid på en reise til Tyrkia i 2015. Fra jenteværelset i den lille landsbyen Kundby vest på Sjælland forsøkte hun å opprette kontakt med Den islamske stat (IS) og gruppens leder. Hun fikk kontakt med flere ytterliggående islamister.

Planen hennes var å sprenge en bombe på Sydskolen i Fårevejle, noen kilometer fra barndomshjemmet, under en gallafest i januar 2016. Jenta hadde gått til innkjøp av flere ingredienser som brukes i TATP, et sprengstoff som er blitt brukt i flere terrorangrep, og som er kjent for å være svært ustabilt. I tillegg hadde hun sjekket bombeoppskrifter på nettet.

-Trengte oppmerksomhet

Men jenta rakk ikke å lage noen bombe før gallafesten gikk av stabelen, noe som førte til at hun fant et nytt mål, den jødiske Carolineskolen i København. Hun har selv sagt at hun ikke hadde tenkt å sette planene ut i livet, at hun kun forsøkte å få oppmerksomhet, men det har domstolen ikke festet lit til.

Jenta ble pågrepet 13. januar, fem dager etter gallafesten, og hun har sittet fengslet siden. Under oppholdet på en sikringsanstalt stakk hun en vernepleier med et glasskår fra et knust speil.

(©NTB)