Russland: Fikk ikke hemmelig informasjon av Trump

Opplysningene om saken i amerikanske medier er «enda en forfalskning», skriver det russiske utenriksdepartementets talsperson Maria Zakharova på Facebook tirsdag.

Washington Post og andre amerikanske medier skriver at Trump avslørte strengt hemmelige opplysninger om IS i et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Det hvite hus i forrige uke. Medienes beskrivelser av møtet er basert på opplysninger fra anonyme kilder.

Representanter for USAs regjering sier Washington Posts artikkel er «falsk», men de har ikke konkret tilbakevist de viktigste påstandene i artikkelen.

