Nord-Koreas nyeste rakett trolig mer avansert enn man trodde

Raketten Hwasong-12 fløy lenger enn noen rakett Nord-Korea har skutt opp tidligere. Noen eksperter mener den kan nå Alaska eller Hawaii om den blir skutt ut i en flatere bane.

Dermed kan det nordkoreanske våpenprogrammet være i ferd med å utvikle seg raskere enn ventet. Nord-Koreas president Kim Jong-un har som mål å utvikle en rakett som kan nå USA.

– Kim har trappet opp testingen av våpen i forhold til sin far og sin bestefar, og det begynner å bære frukter. Dette er et klart tegn på framgang, sier Melissa Hanham ved Middlebury Institute of International Studies i California.

Raketten nådde en høyde på 2.000 kilometer og fløy nesten 800 kilometer før den traff målet sitt i havet. Ekspertene sier den kunne ha fløyet mellom 4.000 og 7.000 kilometer om den var skutt ut i en lavere bane.

Det Nord-Korea trolig ennå ikke har fått til, er å konstruere en atomladning som er kompakt nok til å installeres på en slik langtrekkende rakett.

