McMaster: Trumps IS-avsløringer til Russland er helt innenfor

– Forutsetningene er falske, i det at presidenten på noen som helst måte hadde en samtale som var upassende og resulterte i en glipp i den nasjonale sikkerheten, sa McMaster under en pressebrifing i Det hvite hus.

På spørsmål om det er grunn til å bekymre seg om Trump kan ha satt amerikansk etterretning i fare ved å dele hemmeligheter med Russland, svarte McMaster:

– Jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Samtalen var helt innenfor.

Han avslørte derimot at Trump ikke var informert om kilden til informasjon delt med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Sergej Kisljak, Russlands ambassadør i USA.

Kilden skal være Israel

Den klassifiserte etterretningen som Trump er mistenkt å ha avslørt i møtet med de russiske tjenestemennene forrige uke, ble gitt av Israel, ifølge en nåværende og en tidligere amerikansk tjenestemann. Det skriver The New York Times.

Israel vil ikke bekrefte om de er kilden til informasjonen.

At Trump kan ha lekket sensitiv informasjon gitt av Israel til russerne, kan skade forholdet mellom de to landene. Ifølge avisen kan det øke muligheten for at informasjonen sendes til Iran, en av Russlands allierte og Israels største trussel i Midtøsten.

– I min fulle rett

Trump dementerte ikke at han har gitt sensitiv informasjon til russerne da han tok til Twitter tidligere tirsdag. Han mener at han er i sin fulle rett til å «dele fakta med Russland».

– Som president ville jeg dele med Russland (på et planlagt og offentlig kjent møte i Det hvite hus), noe jeg har en absolutt rett til å gjøre, fakta vedrørende terrorisme og luftfartssikkerhet, skrev presidenten på Twitter.

Dermed har presidenten selv kommet med sitt første offentlige forsvar etter anklagene om at han røpet strengt hemmelige opplysninger om IS på et møte med Lavrov og Kisljak i forrige uke.

Ifølge Washington Post var etterretningsinformasjonen så hemmelig at selv flere allierte land ikke har tilgang til den. Informasjonen skal ha kommet via en alliert fra en kilde som har tilgang til innsiden av IS' operasjoner.

Artikkelen i Washington Post var basert på anonyme kilder, men kort tid senere publiserte flere andre amerikanske medier lignende saker basert på egne kilder.

– Diskuterte ikke kilder

Både demokratene og flere av Trumps partifeller reagerer sterkt på saken. Den republikanske senatoren Bob Corker sier Det hvite hus må sørge for intern «kontroll og orden».

– Kaoset som forårsakes av manglende disiplin, skaper omstendigheter jeg mener er bekymringsfulle, sier Corker.

McMaster benektet også tidligere tirsdag at det ikke er skjedd noe graverende og sier det ikke ble diskutert etterretningskilder eller -metoder i møtet med Lavrov og Kisljak.

Det er imidlertid ikke dette de amerikanske medienes kilder hevder. Det de har fortalt, er at det på møtet ble delt strengt hemmelige opplysninger om en angrepsmetode IS kan bruke. Informasjonen skal ha vært gradert på et høyere nivå enn «topp hemmelig».

Russland: Nonsens

En talsperson for utenriksdepartementet i Moskva avviser opplysningene i amerikanske medier og omtaler dem som «enda en forfalskning». President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov mener påstandene ikke engang er verdt en avvisning.

– Vi vil ikke ha noe å gjøre med dette, det er nonsens, sier Peskov og tilføyer:

– Det er ikke et spørsmål som vi skal bekrefte eller avvise, det er komplett nonsens.

– Mest alvorlige noensinne

Selv om anklagene skulle stemme, har Trump neppe brutt noen lov. Som president har han vide fullmakter til å dele den informasjonen han måtte ønske.

Jurist og tidligere Harvard-professor Alan Dershowitz mener likevel at anklagene er de mest alvorlige som noen gang er rettet mot en sittende president i USA. Dershowitz uttalte seg om saken til TV-kanalen CNN mandag.

Flere kilder i den amerikanske administrasjonen sier det er bekymringsfullt at Trump avslører informasjon som kan føre til at USA og landets allierte brenner broer til kilder på innsiden av ekstremistgruppa IS.

(©NTB)