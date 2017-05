Ivorianske soldater avslutter mytteri

Krangelen om bonusen startet i januar og endte med at en gruppe soldater fredag tok kontroll over Elfenbenskystens nest største by Bouaké.

Mandag ble det meldt om skyting også i andre byer, blant dem Abidjan. En person ble drept og minst fem ble såret i uroen.

– Vi har kommet fram til et grunnlag for enighet. Nå returnerer vi til leirene våre, sa sersjant Cisse Fousseni.

Uroen i januar løste seg da myndighetene lovte å utbetale en bonus. En liten del ble utbetalt da, mens resten skulle utbetales i mai. Da pengene likevel ikke kom, gjorde soldatene igjen opprør fredag.

