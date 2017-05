EØS strever med å ta unna rettsakter

Tirsdag møttes EU og EØS-landene til sitt faste halvårige rådsmøte i Brussel.

Der ble det lagt fram en framdriftsrapport for samarbeidet i EØS. Den viser at i alt 501 rettsakter har gått over fristen for innlemmelse i EØS-avtalen.

Det er riktignok en reduksjon på 3,1 prosent fra forrige møte i november i fjor. Men fra mai til november i fjor svulmet tallet med nærmere 20 prosent.

Tallet er fortsatt for høyt, fastslås det i slutterklæringen fra rådsmøtet. Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) legger ikke skjul på at EU-siden ga uttrykk for misnøye.

– Vi får skjenn for antall rettsakter. Men vi får også skryt for at vi er gode på viktige områder, sier Bakke-Jensen til NTB.

Han trekker fram finansreguleringer og garantiordningen for bankinnskudd som spesielt vanskelige saker.

– Finans er et komplisert felt. Behovene i de tre EØS-landene er veldig forskjellige, så her strever vi med å få gjennomslag for det som passer oss, sier Bakke-Jensen.

Andre problemsaker er tredje postdirektiv, telekombyrået BEREC og direktivet for offshoresikkerhet.

