Den franske regjeringen presenteres tirsdag

Det var først varslet at regjeringen skulle presenteres tirsdag, dagen etter at Macron utnevnte Edouard Philippe til ny statsminister.

Men Macron besluttet å utsette presentasjonen en ekstra dag for få tid til å sjekke at de nye ministrene ikke har hatt problemer med skattemyndighetene og ikke har noen interessekonflikter.

I valgkampen lovte Macron å få vedtatt en ny lov om moralsk opptreden i politikken som ledd i en avtale med François Bayrou, lederen for partiet Demokratisk bevegelse.

Mandag møtte Macron Tysklands statsminister Angela Merkel. Møtet markerte Macrons første utenlandsreise som president, dagen etter at han ble tatt i ed. Her diskuterte de to statslederne muligheten rundt endring av traktater i EU, europeisk asylpolitikk og handel.

Få timer før besøket i Berlin utnevnte Macron 46 år gamle Édouard Philippe fra sentrum-høyre-partiet Republikanerne til ny statsminister i Frankrike. Philippe er ordfører i byen Le Havre og neppe særlig godt kjent for franskmenn flest.

Utnevnelsen beskrives som et forsøk på å lokke flere politikere på høyresiden til å støtte Macrons nye parti Republikken på vei. Det kan bli svært viktig når den nye presidenten må prøve å samle støtte til sin politikk i nasjonalforsamlingen.

