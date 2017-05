Britiske Labour vil øke skattene for de rikeste

Partiet vil finansiere økt bruk av offentlige midler med å høyne skattene for dem som tjener mest. Det går fram av partiets valgprogram, som partileder Jeremy Corbyn la fram i Bradford nord i England tirsdag.

Labour er det første av de store partiene som legger fram sitt program foran parlamentsvalget 8. juni.

Myk brexit

Programmet har fått tittelen «For de mange, ikke de få», og Corbyn betegner programmet som «radikalt og ansvarlig». Labour-lederen mener Storbritannia har vært styrt for de rike, eliten og storkapitalen i de sju årene de konservative har sittet ved makten.

Labour vil ha en brexit-avtale som sikrer Storbritannias adgang til EUs indre marked og sikrer rettighetene til EU-borgere bosatt i Storbritannia. Partiet vil også ha både post, jernbane og vannforsyning tilbake i statlig eie, går det fram av partiprogrammet.

– Det er et program for virkelig forandring, et svar på en økende følelse av uro og frustrasjon i en stor del av det britiske folket, sa Corbyn.

Tilbake til røttene

Valgprogrammet blir både av tilhengere og motstandere tolket som at Labour nå har vendt tilbake til sine sosialistiske røtter etter årene med New Labour.

De konservative har allerede vært ute og karakterisert Labours program som «meningsløst», og til tross for framgang på flere meningsmålinger i helga, skal det svært mye til at Corbyn klarer å snu valgvinden mot en Labour-seier 8. juni. Avstanden fram til Theresa Mays konservative parti er fortsatt stor. Ifølge BBC gir gjennomsnitt av de 14 siste målingene Labour en oppslutning på 30 prosent, mot de konservatives 47 prosent.

Theresa May skal etter planen lansere de konservatives valgprogram torsdag.

