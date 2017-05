Analytiker: Syria-forhandlinger i Genève satt på sidelinjen  

Når representanter for det syriske regimet og opposisjonen møtes til en sjette runde FN-ledede samtaler i Genève tirsdag, er det med president Bashar al-Assads stadig sterkere stilling som bakteppe. Styrkene hans er nå i ferd med å sikre seg kontrollen over hele Damaskus-området for første gang siden 2012.

Analytikere peker på at det er vanskelig for FN og Syria-utsending Staffan de Mistura å holde tritt med den framgangen som Russland, Tyrkia og Iran kan vise til under samtalene i Astana i Kasakhstan. Der ble det for halvannen uke siden inngått en avtale om å opprette fire «nedtrappingssoner» i noen av de mest krigsherjede områdene av Syria.

– I praksis har Genève-sporet i stor grad blitt satt på sidelinjen av Astana-sporet, i hvert fall inntil videre, sier Aron Lund ved The Century Foundation.

Etter at planen om å opprette såkalte sikre soner ble iverksatt for en uke siden, har kampene avtatt over store deler av landet.

Men det gjelder ikke Damaskus. Hovedstadsdistriktet er ikke en del av avtalen, og de siste dagene har sivile og opprørere blitt busset ut av tre forsteder som den væpnede opposisjonen har kontrollert i flere år.

Samtidig holder opposisjonen fortsatt fast ved at Assad ikke kan ha noen rolle i framtidens Syria.

– Nøkkelen til suksess i denne prosessen er en overgang til et fritt Syria, uten noen rolle for Bashar al-Assad eller for terrorisme, sa lederen for opposisjonens delegasjon, Nasr Al-Hariri, da han ankom Genève mandag.

