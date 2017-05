Analytiker: FNs Syria-forhandlinger satt på sidelinjen

Når representanter for det syriske regimet og opposisjonen møtes til en ny runde FN-ledede samtaler i Genève tirsdag, er det med president Bashar al-Assads stadig sterkere stilling som bakteppe. Styrkene hans har de siste dagene sikret seg kontrollen over nesten hele Damaskus-området for første gang siden 2012.

Analytikere peker på at det er vanskelig for FN og Syria-utsending Staffan de Mistura å holde tritt med den framgangen som Russland, Tyrkia og Iran kan vise til under samtalene i Astana i Kasakhstan. Der ble det for halvannen uke siden inngått en avtale om å opprette fire «nedtrappingssoner» i noen av de mest krigsherjede områdene av Syria.

– I praksis har Genève-sporet i stor grad blitt satt på sidelinjen av Astana-sporet, i hvert fall inntil videre, sier Aron Lund ved den amerikanske tenketanken The Century Foundation.

Etter at planen om å opprette såkalte sikre soner ble iverksatt for en uke siden, har kampene avtatt over store deler av Syria. Men det gjelder ikke Damaskus. Hovedstadsdistriktet er ikke en del av avtalen, og de siste dagene har sivile og opprørere blitt busset ut av tre forsteder som den væpnede opposisjonen har kontrollert i flere år.

– Jobber i tandem

De Mistura avviser imidlertid at samtalene i Genève er satt på sidelinjen av det som har foregått i Astana.

– Vi arbeider i tandem, sa FNs fredsmegler på en pressekonferanse i Genève mandag.

Han var selv til stede under forhandlingene i Astana i begynnelsen av mai. Disse ble delvis boikottet av opposisjonen fordi den ikke opplevde at kravene deres ikke ble møtt.

Lammende Assad-strid

FN-forhandlingene har fire ulike temaer: styresett, en ny grunnlov, valg og kampen mot terror. Men Assads framtid er fortsatt en verkebyll som hindrer framdrift.

Opposisjonen fastholder at Assad ikke kan ha noen rolle i framtidens Syria.

– Nøkkelen til suksess i denne prosessen er en overgang til et fritt Syria, uten noen rolle for Bashar al-Assad eller for terrorisme, sa lederen for opposisjonens delegasjon, Nasr Al-Hariri, da han ankom Genève mandag.

Kravet blir kontant avvist av regimet, og Assad selv har tilsynelatende ingen tro på samtalene i Genève. Prosessen er bare blitt et møte for pressen, sa han nylig i et intervju med den hviterussiske TV-kanalen ONT.

Til tross for manglende framgang har de Mistura tviholdt på en viss optimisme. Alternativet til samtalene er ingen diskusjon og ikke noe håp, framholder han.

– USA mer engasjert

En annen faktor som påvirker samtalene, er USAs skiftende rolle.

De Mistura sa mandag at han er glad for USAs stigende engasjement og interesse for at konflikten trappes ned.

Signalene fra Trump-administrasjonen er imidlertid sprikende, og mandag advarte USA Russland mot å se gjennom fingrene med krigsforbrytelser som Assad anklages for. Utenriksdepartementet la samme dag ut satellittbilder som ifølge USA styrker anklagene om at regimet gjennomfører massedrap på fanger i et syrisk fengsel.

Siden krigen i Syria startet i 2011, er over 320.000 mennesker drept, mens millioner er fordrevet. Landets økonomi og infrastruktur er lagt i ruiner. Flere ytterliggående opprørsgrupper deltar ikke i fredssamtalene, som IS og Fateh al-Sham, tidligere kalt Nusrafronten.

