Warner om Russland-etterforskning: –Ikke ild, men mye røyk

–Jeg skal ikke snakke om hvor vi er spesifikt på dette tidspunktet, men jaggu meg, der er forferdelig mye røyk, sier nestlederen i Senatets etterretningskomité i et intervju med ABC News søndag.

– Jeg sier ikke det er ild på dette tidspunktet, men vi kommer til å følge faktaene dit de leder, sier Warner om komiteens etterforskning av president Donald Trumps påståtte Russland-bånd.

Ville ikke vitne

Demokraten Warner sier også at han kunne ønske tidligere FBI-direktør James Comey hadde takket ja til å vitne i Senatets møte om etterforskningen av forbindelsene mellom Russland og Trumps medarbeidere i valgkampen i fjor. Comey hadde en sentral rolle i denne etterforskningen. Tirsdag forrige uke ga Trump ham sparken.

– Jeg synes Comey fortjener en sjanse til å fortelle det amerikanske folket sin side av saken. Måten han ble behandlet på var ganske forferdelig av presidenten, sier Warner til kanalen.

Opptak

Tre dager etter at Trump avskjediget Comey, smalt det fra ham på Twitter:

– James Comey bør håpe det ikke finnes opptak av våre samtaler før han begynner å lekke til pressen!

Da Trumps talsmann Sean Spicer ble spurt om å utgreie om hva Trump mente med meldingen, sa han at «presidenten har ingenting mer å legge til».

Warner sier han ikke har en anelse om det finnes opptak av Trump og Comeys samtaler. På spørsmål om han ville ha utstedt en stevning for å få utlevert et slikt opptak, sier han:

– Så klart. Først av alt må vi sørge for at disse opptakene, hvis de finnes, ikke forsvinner på mystisk vis. Så både jeg og andre has spurt om det kan sørges for at opptakene blir tatt vare på, om de skulle eksistere.

