Tyske politikere nektes adgang på tyrkisk flybase

Beskjeden ble formidlet til den tyske ambassadøren i Tyrkia i helgen. Martin Schäfer, talsmann for det tyske utenriksdepartementet, kaller situasjonen for «uakseptabel». Han opplyser at utenriksminister Sigmar Gabriel skal ta opp saken under et møte i Washington senere denne uken.

Den tyske regjeringen vurderer, som følge av utestengelsen, å flytte sine soldater vekk fra flybasen, ifølge DPA.

Også i fjor ble en delegasjon fra den tyske nasjonalforsamlingens forsvarskomité nektet adgang til militærleiren. Senere fikk de likevel tillatelse til å gjennomføre besøket.

Tyskland hadde i fjor rundt 250 soldater, som inngår i den internasjonale koalisjonen mot IS i Syria og Irak, stasjonert på Incirlik-basen.

