Skyting i flere ivorianske byer

Opprøret blant soldatene, som krever å få utbetalt bonusen de var tidligere var blitt lovet, har vart i fire dager. Én sivil er drept og fem andre ble såret da soldatene skjøt mot innbyggere i Bouaké i helgen, landets nest største by, ifølge en journalist fra nyhetsbyrået AFP.

Mandag ble det rapportert om skyting både i Bouaké, Daloa og i Abidjan, skriver Reuters. Sistnevnte er Elfenbenskystens største by.

– Jeg har hørt kraftige skuddsalver her siden tidlig i morges, sier en Abidjan-innbygger til nyhetsbyrået mandag morgen.

Militærkolonne

Søndag ble det meldt at en militærkolonne var på vei til Bouaké etter at tidligere soldater tok kontroll over byen, opplyste en offiser i forsvaret i landet.

Uroen i byen begynte fredag da tidligere opprørere, som etter borgerkrigen ble innlemmet i hæren, inntok stillinger i byen. Siden lørdag ettermiddag har de tidligere opprørerne sperret alle hovedfartsårer inn til Bouaké.

Opprør

– I dag tidlig samlet vi oss og demonstrerte mot å bli holdt som gissel av disse soldatene. De opprørske soldatene skjøt på oss og vi så flere sårede bli fraktet til sykehus, sier Soumaila Timite, som bor i Bouaké, til AP.

Det er ikke første gang denne gruppen soldater er misfornøyde. I januar sto de bak et mytteri som førte til uroligheter i flere måneder. Ifølge AP ble de den gang lovet bonuser som de nå mener ikke å ha fått utbetalt.

