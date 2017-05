Saudi-Arabia og Russland vil forlenge kutt i oljeproduksjonen

Prisen hoppet umiddelbart nesten 1 dollar etter uttalelsen til de to landenes oljeministre tidlig mandag morgen. Noen timer senere ble nordsjøolje omsatt for 52 dollar fatet.

Avtalen mellom oljekartellet OPEC, Russland og flere andre oljeprodusenter bør forlenges til mars neste år, mener Russland og Saudi-Arabia.

De to landene er «enige om å gjøre hva enn som trengs for å oppnå målet om å stabilisere markedet». OPEC skal møtes 25. mai, og der ligger det an til at også de andre OPEC-landene vil gå med på å forlenge avtalen nå som Saudi-Arabia er blitt enig med Russland, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Avtalen om produksjonskutt ble opprinnelig inngått i fjor, og inntil nå har planen vært at den skulle vare fram til i sommer.

Mens OPEC, Russland og flere andre land har kuttet sin produksjon, har produksjonen av såkalt skiferolje i USA gått opp. Dette har bidratt til å forhindre en kraftig oljeprisøkning som følge av OPEC-avtalen.

