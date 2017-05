SOHR: Minst 35 sivile drept i USA-ledede luftangrep i Syria

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser mandag ettermiddag at 23 sivile ble drept i et luftangrep fra den USA-ledede koalisjonen mot Albu Kamal natt til mandag. Den syriske småbyen ligger ved den irakiske grensa og kontrolleres av IS. Ifølge SOHR er noen av de drepte sivile som har flyktet fra andre IS-kontrollerte områder.

Søndag ettermiddag ble minst tolv kvinner ifølge SOHR og andre aktivister drept i et annet USA-ledet luftangrep. Det skjedde i nærheten av IS-bastionen Raqqa nordøst i Syria og rammet kjøretøyer med jordbruksarbeidere på vei hjem fra åkre øst i provinsen.

Angrepet skjedde i landsbyen Akayrshi, som ligger bare 16 kilometer fra IS-bastionen Raqqa.

Lokale kilder i Raqqa-provinsen sier til DPA at minst tolv andre kvinner ble såret i angrepet. Kvinnene satt i en bil på vei hjem fra bomullsmarkene, ifølge nyhetsbyråets kilder.

Den USA-ledede koalisjonen har ikke kommentert opplysningene om de to angrepene. Pentagon uttalte tidligere i mai at koalisjonens luftangrep «utilsiktet» har kostet 352 sivile liv siden krigen mot IS startet i Irak og Syria i 2014. Andre kilder opererer med langt høyere tall. Ifølge den uavhengige, britiske organisasjonen Airwars er mellom 3.294 og 5.281 sivile drept i koalisjonens angrep.

SOHR mener begge angrepene i Syria søndag og mandag ble utført av fly fra den USA-ledede koalisjonen. Slike påstander baseres vanligvis på informasjon fra kilder på bakken om flytype, sted, flymønster og hva slags ammunisjon som blir brukt.

