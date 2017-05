Rapport: Utviste fra Danmark ble møtt med vold i Kabul

Ifølge en rapport fra det danske rikspolitiet utdelte en afghansk politisjef flere kraftfulle slag mot de to afghanernes hode og kropp, fordi de nektet å forlate flyet som hadde landet i Kabul, skriver avisen. Rapporten bygger på utsagn fra elleve embetsmenn i politiet. Slagene falt under en «tilspisset situasjon», skriver rikspolitiet, som hadde rundt 50 betjenter om bord i flyet.

– Brudd på menneskerettigheter

Bestemmelser om tortur og nedverdigende behandling i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) er blitt brutt, sier seniorforsker og ekspert i folkerett ved Institut for Menneskerettigheder i Danmark, Peter Vedel Kessing.

– Det er ikke noen politifaglig begrunnelse for å bruke den form for makt, sier han til Politiken, og han legger til at selv om ikke andre land overholder menneskerettighetene, er danskene underlagt handleplikt.

– Selvfølgelig skal utviste ikke bare kunne motsette seg og bli fløyet til Danmark igjen, men det fremgår ikke av rapporten at noen danske betjenter forsøkte å stoppe politisjefen.

– Må sendes ut

Integrasjonsminister Inger Støjberg har ikke ønsket å svare på om det ble handlet riktig i situasjonen, men hun sier utsendelser alltid skal foregå på en ordentlig og verdig måte.

– Det er helt avgjørende for meg at vi får sendt ut dem som ikke har rett til å være i Danmark, skriver hun i en kommentar til avisen.

Norge har fått kritikk for å tvangsutsende afghanere, spesielt enslige mindreårige asylsøkere, fra blant andre Amnesty International, Afghanistans viseutenriksminister Hekmat Karzai og Afghanistans ambassadør til Norge, Shukria Barakzai.

(©NTB)