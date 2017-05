Nord-Korea: Vellykket test av ny rakett 

Raketten var et nyutviklet mellom- til langdistansemissil av typen Hwasong-12, skriver det nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Nordkoreanerne selv mener raketten kan frakte atomstridshoder, men dette er ikke bekreftet av andre kilder.

Missilet holdt seg ifølge Japan og Sør-Korea i luften i rundt 30 minutter og tilbakela en distanse på omkring 800 kilometer før det styrtet i Japanhavet søndag.

Nord-Koreas leder Kim Jong-un var til stede under oppskytingen, og ifølge KCNA «klemte han flere rakettforskere og sa at de jobbet hardt for å oppnå noe stort».

– Kan nå amerikansk base

Nordkoreanerne hevder den nye raketten kan frakte atomstridshoder, men dette er ikke bekreftet av andre kilder.

Flere eksperter i USA og Sør-Korea bekrefter imidlertid at missilet fløy lenger enn noen tidligere nordkoreansk rakett.

Ingeniør-spesialisten John Schilling sier til nettstedet 38 North at raketten vil kunne nå USAs militærbase på øya Guam i Stillehavet. Schilling mener også at Nord-Korea har tatt et betydelig nytt skritt i retning målet om en rakett som kan nå andre kontinenter.

Nord-Koreas forrige forsøk på å skyte opp et missil skjedde 29. april, men det skal ha vært mislykket. Denne raketten eksploderte få sekunder etter oppskyting, ifølge Sør-Korea.

FNs sikkerhetsråd møtes tirsdag for å diskutere Nord-Koreas siste rakettoppskyting, opplyser FN-diplomater i New York.

– Nedtrapping, ikke provokasjon

NATOs talsperson Oana Lungescu sier Nord-Koreas nyeste missiltest er et nytt brudd på FN-resolusjoner, og at den utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

– Dette er en tid der nedtrapping er nødvendig, ikke provokasjon, sier Lungescu.

Verdens stormakter er bekymret for situasjonen, og Kinas president Xi Jinping og hans russiske motpart Vladimir Putin diskuterte saken i Beijing søndag.

Putin beskrev mandag Nord-Koreas rakettest som skadelig og farlig. Samtidig sa han at truslene rettet mot Nord-Korea må ta slutt og at situasjonen må løses på fredelig vis.

USAs president Donald Trump krever på sin side hardere sanksjoner mot det isolerte nordkoreanske regimet.

– La denne siste provokasjonen fungere som en anmodning til alle land om å innføre strengere sanksjoner mot Nord-Korea, heter det i en kort uttalelse fra Det hvite hus.

(©NTB)