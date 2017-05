Merkel: – Europa trenger et sterkt Frankrike

– Europa trenger et sterkt Frankrike for å gjøre det bra. Det vil jeg jobbe for, sa Merkel mandag kveld på en felles pressekonferanse med Macron.

– Vi representerer interessene til våre egne land, men Tysklands interesser er naturlig nok tett knyttet til Frankrikes, sa Merkel.

EUs framtid og reform av Unionen var et hovedtema i møtet. Macron opplyste at han sammen med Merkel vil jobbe for å lage et «veikart» for nødvendig reform av EU og eurosonen. «Omfattende reformer er nødvendige», sa Macron.

Både Merkel og Macron åpnet videre for å endre EU-traktater.

– Hvis vi kan si hvorfor, i hvilken hensikt og hva bakgrunnen for det er, vil Tyskland helt klart være rede til å gjøre det, sa Merkel.

– Det er absolutt ikke noe tabu for oss, sa Macron.

Merkel og Macron har møtt hverandre også før. Det skjedde i mars da Macron dro til Berlin mens han var presidentkandidat. Men møtet mandag markerer Macrons første utenlandsreise som president, dagen etter at han ble tatt i ed.

Besøket markerer også fortsettelsen på den franske tradisjonen med at landets nye presidents første utenlandsreise går til Tyskland.

Macron er den fjerde franske presidenten som møter Merkel på de tolv årene hun har vært tysk statsminister.

(©NTB)