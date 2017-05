FN fortviler over at verden ikke gir mer til sørsudanske flyktninger 

Pengene trengs for at FN i 2017 skal kunne hjelpe 1,8 millioner sørsudanere som har flyktet til fem naboland på grunn av krigen i hjemlandet.

Den akutte underfinansieringen gjør at FN verken greier å gi nok mat, vann, kostholdstilskudd, telt eller medisinsk hjelp til flyktningene, som befinner seg i Uganda, Sudan, Etiopia, Kenya, Kongo og Den sentralafrikanske republikk.

Blant flyktningene er 1 million barn, opplyser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Verdens matprogram (WFP) i en pressemelding mandag.

– Uakseptabelt

Sjefen for WFP, David Beasly, sier at mangelen på penger tvinger organisasjonen til å kutte i matrasjonene til mange flyktninger i Uganda. Han kaller situasjonen uakseptabel.

– Dette er familier som din og min, våre brødre og søstre, og verden må hjelpe dem nå, ikke senere. Vær så snill og hjelp oss å gjøre jobben som disse menneskene trenger at vi gjør, sier han.

WFP-sjefen tegner også et svært dystert bilde av situasjonen for dem som er igjen i Sør-Sudan.

– Lidelsene til den sørsudanske befolkningen er helt umulig å forestille seg. De nærmer seg avgrunnen. Vold er roten til denne krisen. Hjelpearbeidere kan ofte ikke nå fram til de mest sårbare og sultne menneskene. Mange dør av sult og sykdom, og mange flere har flyktet fra hjemlandet for å søke trygghet i utlandet, sier Beasly.

– Bare Trump, Trump, Trump

Amerikaneren, som har bakgrunn som guvernør i South Carolina og er republikaner, er svært kritisk til at pressen skriver masse om USAs president Donald Trump, men knapt noe om sultkatastrofene som utspiller seg i verden.

– Dette er ikke falske nyheter. Dette er virkeligheten, sa Beasly til journalister i Genève mandag, ifølge nyhetsbyrået AP.

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, opplyser at antall mennesker som strømmer ut av Sør-Sudan, er rekordhøyt, og at situasjonen er kritisk. Et land som Uganda vil ikke kunne fortsette å hjelpe flyktningene hvis ikke resten av verden kommer på banen, framholder han.

Uganda, et av verdens fattigste land, har så langt tatt imot 898.000 flyktninger.

De 12 milliardene FN ber om i sin siste appell, gjelder ikke de rundt 2 millioner menneskene som er internt fordrevet i Sør-Sudan.

(©NTB)