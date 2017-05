Schulz om valget i Nordrhein-Westfalen: – Et sviende nederlag

Prognoser utført for flere TV-kanaler tyder på at Angela Merkels konservative parti CDU får nærmere 35 prosent av stemmene i valget i delstaten, som er Tysklands mest folkerike. SPD ligger an til å få 31 prosents oppslutning, det dårligste resultatet for partiet noensinne i Nordrhein-Westfalen.

– Dette er en vanskelig dag for sosialdemokratene, og en vanskelig dag for meg personlig. Jeg kommer fra delstaten der vi i dag gikk på et sviende nederlag, sa Schulz til tilhengere i Berlin søndag kveld.

Han oppfordret samtidig tilhengerne til nå å rette innsatsen inn mot valget på ny tysk nasjonalforsamling til høsten, og han pekte på at Frankrikes nye president Emmanuel Macron lå bak på meningsmålingene fem måneder før det franske presidentvalget.

– I dag er han president, sa Schulz.

Valgresultatet betyr at SPDs leder i Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft, må gå av som leder for delstatsregjeringen. Kraft varslet etter at målingene ble kjent, at hun også vil trekke seg som leder for SPD i Nordrhein-Westfalen.

