SOHR: Opprørere og sivile forlater enda en Damaskus-forstad

20 busser og andre kjøretøy begynte å frakte hundrevis av innbyggere ut av området, som ligger helt øst i den syriske hovedstaden, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

De skal kjøres til provinsen Idlib nordvest i Syria, der opprørerne fortsatt har kontroll over store områder.

Al-Qaboon har vært under opposisjonens kontroll siden slutten av 2011.

Mens regimet kaller transporten for en evakuering, mener mange tilhengere av den væpnede opposisjonen at de blir utsatt for tvangsflytting som vil føre til omfattende demografiske endringer i landet.

Den siste tiden har regimet tatt kontroll over en rekke områder i distriktet rundt Damaskus. Flere steder er det inngått avtaler som har sikret opprørerne en trygg vei ut av området, men det betyr samtidig at de forlater hjemstedet sitt, kanskje for godt.

(©NTB)